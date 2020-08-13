Белорусская писательница Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку.

По мнению нобелевского лауреатп, президент толкает собственную страну «в пучину гражданской войны»
2020-08-13T05:04:53+03:00
2020-08-13T05:04:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:04, 13 августа 2020
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