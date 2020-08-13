Французский «ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ впервые за 25 лет.

В четвертьфинальном поединке команда из Парижа на последних минутах основного времени со счетом 2:1 переиграла итальянскую «Аталанту» и вышла в следующий раунд турнира.
2020-08-13T04:14:09+03:00
2020-08-13T04:14:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:14, 13 августа 2020
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