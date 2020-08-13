Дональд Трамп в случае переизбрания в ноябре может уволить главу Пентагона Марка Эспера.

Об этом со ссылкой на свои источники, сообщает агентство Блумберг. По его сведениям, сам Эспер уже проинформировал Свое ближайшее окружение, что намерен уйти в отставку вне зависимости от результата выборов. Ранее у президента возникли разногласия с министром обороны по поводу начавшихся в стране антирасистских протестов и полицейской жестокости.
2020-08-13T04:12:48+03:00
2020-08-13T04:12:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:12, 13 августа 2020
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