Дональд Трамп в случае переизбрания в ноябре может уволить главу Пентагона Марка Эспера.

Об этом со ссылкой на свои источники, сообщает агентство Блумберг. По его сведениям, сам Эспер уже проинформировал Свое ближайшее окружение, что намерен уйти в отставку вне зависимости от результата выборов. Ранее у президента возникли разногласия с министром обороны по поводу начавшихся в стране антирасистских протестов и полицейской жестокости.