Иранские вооруженные силы задержали иностранный корабль в международных водах.

Как сообщается в Твиттере Центрального командования США, иранские силы поднялись на борт корабля «Wila» и взяли его под свой контроль. В задержании судна принимали участие два корабля и вертолет вооруженных сил Ирана. Цель захвата и объяснения иранской стороны не уточняются.
2020-08-13T04:11:23+03:00
2020-08-13T04:11:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:11, 13 августа 2020
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