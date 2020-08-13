Около 500 человек эвакуированы из аэропорта Хабаровская.

Как передает ТАСС, на эл. почту аэропорта поступило анонимное сообщение о взрывном устройстве. В настоящее время сотрудники экстренных служб проводят проверку. В ближайшее время должны прибыть рейсы из Петропавловска-Камчатского, Владивостока и Екатеринбурга. Прибывающие пассажиры будут ожидать завершения проверки в самолетах.