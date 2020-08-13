Госсекретарь США Майк Помпео не исключил введения американских санкций против Белоруссии

В интервью, опубликованном на сайте Госдепа, он дал понять, что речь, в т.ч., может идти и о прекращении поставок нефти. При этом он добавил, что пока Штаты Соединенные Штаты не определились, какой ответ на ситуацию в Белоруссии будет подходящим. Помпео также выразил готовность американской стороны к сотрудничеству с Евросоюзом в вопросах, связанным с ситуацией в Белоруссии.