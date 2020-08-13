В белорусских соцсетях разворачивается флэш моб бывших спецназовцев.

Они на камеру выбрасывают в мусорные баки форму и знаки отличия, протестуя таким образом против разгона мирных демонстраций в стране. Такие ролики, в частности, массово публикуют оппозиционные телеграм-каналы «Nexta Live» и «Беларусь головного мозга». «Мне очень стыдно за то, что я служил в войсках, которые сейчас избивают и калечат людей», — говорит бывший военный на одной из таких записей.
2020-08-13T04:07:23+03:00
2020-08-13T04:07:28+03:00
https://echo.msk.ru/news/2691617-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
04:07, 13 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…