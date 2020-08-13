Координатор «Открытой России» Артем Важенков все еще находится в ИВС в Минске.

Об этом со ссылкой на адвоката Антона Гашинского сообщают «МБХ медиа» и РИА Новости. Важенкову грозит до 15 лет тюрьмы поделу массовых беспорядках. Задержанных в Минске Важенкова и Игоря Рогова должны были отпустить 11 августа, но на свободу вышел только Рогов. Он уехал в Россию. В Минск активисты «Открытой России» приехали как наблюдатели на выборах, а затем пропали.