Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником.

Это, как передает РБК, следует из ежемесячной статистики Минфина и ЦБ. Спустя год, в течение которого Россия жила без чистого долга, федеральная задолженность к началу июля вновь превысила активы правительства и составляет сейчас, по данным агентства, более 1,5 трлн рублей. Впрочем, как утверждают правительственные аналитики, бюджетной стабильности это не угрожает, но является символическим последствием текущего кризиса, в котором совпали низкие цены на нефть, рекордное сокращение отечественной нефтедобычи, коронавирус и резкий рост бюджетных расходов на поддержку российских семей и бизнеса.