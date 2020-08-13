Россия на фоне коронакризиса снова стала чистым должником.

Это, как передает РБК, следует из ежемесячной статистики Минфина и ЦБ. Спустя год, в течение которого Россия жила без чистого долга, федеральная задолженность к началу июля вновь превысила активы правительства и составляет сейчас, по данным агентства, более 1,5 трлн рублей. Впрочем, как утверждают правительственные аналитики, бюджетной стабильности это не угрожает, но является символическим последствием текущего кризиса, в котором совпали низкие цены на нефть, рекордное сокращение отечественной нефтедобычи, коронавирус и резкий рост бюджетных расходов на поддержку российских семей и бизнеса.
2020-08-13T03:11:19+03:00
2020-08-13T03:11:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:11, 13 августа 2020
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