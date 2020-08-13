Из-за акций протеста Минск может потерять право на ЧМ-2021 по хоккею.

Международная федерация хоккея уже предупредила о такой возможности и готовности перенести турнир в другую страну. Как пишет финская пресса, председатель IIHF Рене Фазель пообещал, что через две недели международная федерация еще раз вернется к этому вопросу. Чемпионат мира по хоккею должен пройти весной следующего года в Риге и Минске.
2020-08-13T03:08:55+03:00
2020-08-13T03:08:59+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:08, 13 августа 2020
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