Из-за акций протеста Минск может потерять право на ЧМ-2021 по хоккею.

Международная федерация хоккея уже предупредила о такой возможности и готовности перенести турнир в другую страну. Как пишет финская пресса, председатель IIHF Рене Фазель пообещал, что через две недели международная федерация еще раз вернется к этому вопросу. Чемпионат мира по хоккею должен пройти весной следующего года в Риге и Минске.