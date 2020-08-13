Белорусский участковый в видеообращении к коллегам призвал прекратить насилие в отношении протестующих.

Как передает «Дождь», он сказал, что не увольняется из МВД, но не станет исполнять «преступные приказы». Затем он обратился к Светлане Тихановской, назвав ее законным президентом и сказав, что ждет от нее приказов по защите страны.
2020-08-13T03:06:38+03:00
2020-08-13T03:06:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:06, 13 августа 2020
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