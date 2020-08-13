Подавление белорусскими властями акций протеста повышает вероятность санкций против этой страны.

Об этом предупреждает рейтинговое агентство S&P. Комментируя ситуацию в Белоруссии, агентство отмечает, что кроме политических последствий, новые ограничительные меры могут ослабить экономический рост страны и еще более подорвать доверие инвесторов. Министры иностранных дел ЕС уже сегодня обсудят адресные санкции против ответственных за насилие к протестующим и фальсификацию результатов выборов в Белоруссии. По оценке S&P, внутриполитический кризис в Белоруссии пока не угрожает ее кредитным рейтингам, но риски для них растут.