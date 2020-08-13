Подавление белорусскими властями акций протеста повышает вероятность санкций против этой страны.

Об этом предупреждает рейтинговое агентство S&P. Комментируя ситуацию в Белоруссии, агентство отмечает, что кроме политических последствий, новые ограничительные меры могут ослабить экономический рост страны и еще более подорвать доверие инвесторов. Министры иностранных дел ЕС уже сегодня обсудят адресные санкции против ответственных за насилие к протестующим и фальсификацию результатов выборов в Белоруссии. По оценке S&P, внутриполитический кризис в Белоруссии пока не угрожает ее кредитным рейтингам, но риски для них растут.
2020-08-13T03:05:27+03:00
2020-08-13T03:05:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:05, 13 августа 2020
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