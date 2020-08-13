Госсекретарь США допускает введение Санкций против Белоруссии в свете последних событий в этой стране.

В интервью радио «Свободная Европа» Майкл Помпео сказал, что ограничения могут коснуться и поставок нефти. Однако, по его мнению, это необходимо делать не только в одностороннем, но и многостороннем плане. Помпео отметил, что США были очень обеспокоены выборами в Белоруссии и глубоко разочарованы, что они не были более свободными и честными.