Госсекретарь США допускает введение Санкций против Белоруссии в свете последних событий в этой стране.

В интервью радио «Свободная Европа» Майкл Помпео сказал, что ограничения могут коснуться и поставок нефти. Однако, по его мнению, это необходимо делать не только в одностороннем, но и многостороннем плане. Помпео отметил, что США были очень обеспокоены выборами в Белоруссии и глубоко разочарованы, что они не были более свободными и честными.
2020-08-13T03:04:07+03:00
2020-08-13T03:04:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:04, 13 августа 2020
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