Взрыв в порту Бейрута 4 августа, нанес ущерб более чем на $15 млрд.

Об этом говорится в Твиттере администрации президента Ливана Мишеля Ауна. Управление внутренней безопасности Ливана уточняет, что взрыв полностью или частично разрушил около 4 тыс. городских зданий в Бейруте, повреждено более 4 тыс. автомобилей. Член кризисного штаба при мэрии Бейрута Хода Куста сообщила ТАСС, что городе остались без крова 300 тыс. человек, большинство из них нашли временное пристанище у родственников и друзей. В результате взрыва 4 августа на складе в порту Бейрута погиб 171 человек, пострадали около 6 тыс., десятки числятся пропавшими без вести.