Белорусскому послу в Чехии выражен протест из-за последних заявлений Александра Лукашенко.

Как заявил чешский министр иностранных дел Томаш Петржичек, посол Белоруссии был вызван в МИД, где от него потрбовали разъяснений слов президента Белоруссии о том, что протестами в стране, якобы, управляли из Чехии. В Чешском МИДЕ такие утверждения считают, по меньшей мере бездоказательными. Между тем, помимо Чехии Лукашенко также упоминал Польшу и Великобританию.
2020-08-13T02:11:00+03:00
2020-08-13T02:11:04+03:00
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02:11, 13 августа 2020
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