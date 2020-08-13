Белорусскому послу в Чехии выражен протест из-за последних заявлений Александра Лукашенко.

Как заявил чешский министр иностранных дел Томаш Петржичек, посол Белоруссии был вызван в МИД, где от него потрбовали разъяснений слов президента Белоруссии о том, что протестами в стране, якобы, управляли из Чехии. В Чешском МИДЕ такие утверждения считают, по меньшей мере бездоказательными. Между тем, помимо Чехии Лукашенко также упоминал Польшу и Великобританию.