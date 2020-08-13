Белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка Дарья Домрачева призвала остановить насилие в стране.

У себя в Instagram она обратилась ко «всем, кто отдает распоряжения «не допустить продолжения несправедливого ужаса на улицах». Незадолго до этого Домрачева опубликовала другой пост, в котором призывала стороны противостояния «уважать друг друга и решать проблемы цивилизованно». После этого подписчики обрушились на нее с критикой, назвав пост «позором».
2020-08-13T02:10:07+03:00
2020-08-13T02:10:12+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:10, 13 августа 2020
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