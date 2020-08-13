СК Белоруссии проводит проверку по факту смерти арестованного за участие в протестах.

Как передает агентство БелТА со ссылкой на представителя центрального аппарата СК Сергея Кабаковича, 25-летний молодой человек был задержан на акции 9 августа в Гомельской областим, суд отправил его под административный арест на 10 суток. Уже в месте отбывания у арестованного ухудшилось состояние. Его доставили в медучреждение, где он умер. Кабакович утверждает, что видимых телесных повреждений у умершего не было.