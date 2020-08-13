СК Белоруссии проводит проверку по факту смерти арестованного за участие в протестах.

Как передает агентство БелТА со ссылкой на представителя центрального аппарата СК Сергея Кабаковича, 25-летний молодой человек был задержан на акции 9 августа в Гомельской областим, суд отправил его под административный арест на 10 суток. Уже в месте отбывания у арестованного ухудшилось состояние. Его доставили в медучреждение, где он умер. Кабакович утверждает, что видимых телесных повреждений у умершего не было.
2020-08-13T02:08:47+03:00
2020-08-13T02:08:51+03:00
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02:08, 13 августа 2020
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