МВД Белоруссии сообщает, что на проспекте Победителей в Минске сбит сотрудник Госавтоинспекции.

По данным ведомства, наезд на сотрудника совершил 45-летний водитель «Шкоды». Он пытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. При этом сотрудники милиции применили табельное оружие. Пострадавший сотрудник автоинспекции доставлен в медучреждение. Еще один наезд на милиционера, по данным МВД произошел в Барановичах. Как пишет в своем Telegram-канале пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова, машине нарушителя во время преследования прострелили колесо, но он бросил автомобиль и скрылся. Сотрудник милиции госпитализирован.
2020-08-13T02:07:17+03:00
2020-08-13T02:07:21+03:00
https://echo.msk.ru/news/2691589-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
02:07, 13 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…