МВД Белоруссии сообщает, что на проспекте Победителей в Минске сбит сотрудник Госавтоинспекции.

По данным ведомства, наезд на сотрудника совершил 45-летний водитель «Шкоды». Он пытался скрыться с места происшествия, но вскоре был задержан. При этом сотрудники милиции применили табельное оружие. Пострадавший сотрудник автоинспекции доставлен в медучреждение. Еще один наезд на милиционера, по данным МВД произошел в Барановичах. Как пишет в своем Telegram-канале пресс-секретарь министерства Ольга Чемоданова, машине нарушителя во время преследования прострелили колесо, но он бросил автомобиль и скрылся. Сотрудник милиции госпитализирован.