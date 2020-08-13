Протестные акции в Минске этой ночью, по оценкам ТАСС, проходили без экстремального противостояния с силовиками.

Белорусские СМИ и очевидцы сообщали о локальных стычках сотрудников МВД с протестующими, которые не перерастали в ожесточенные столкновения. Силовики, в основном, ограничивались присутствием в местах скопления протестующих.

В свою очередь, участники акций собирались у станций метро и скандировали лозунг «Уходи». Между тем, по сведениям агентства, в микрорайоне Каменная Горка силовики применили слезоточивый газ, а возле ТЦ «Магнит» на Петровщине людей разгоняли резиновыми пулями.