Юрий Трутнев, возможно, заразился коронавирусом.

Как сообщил ТАСС помощник вице-премьера, полпреда президента в ДФО Тимур Чернышев, в ближайшее время вице-премьер сдаст повторный тест. По словам помощника, участие Трутнева в мероприятиях в рамках поездки на дальний восток премьер министра Михаила Мишустина пока откладывается. Трутнев будет находиться в режиме изоляции и работать дистанционно.
2020-08-13T01:14:50+03:00
2020-08-13T01:14:56+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:14, 13 августа 2020
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