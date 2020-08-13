Юрий Трутнев, возможно, заразился коронавирусом.

Как сообщил ТАСС помощник вице-премьера, полпреда президента в ДФО Тимур Чернышев, в ближайшее время вице-премьер сдаст повторный тест. По словам помощника, участие Трутнева в мероприятиях в рамках поездки на дальний восток премьер министра Михаила Мишустина пока откладывается. Трутнев будет находиться в режиме изоляции и работать дистанционно.