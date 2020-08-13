США представили в Совбезе ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго против Ирана.

Как передает ТАСС, дату голосования определит председатель Совбеза. С марта из-за удаленной работы голосование В Совбезе проводится письменно. После начала процедуры голосования у стран есть 24 часа, чтобы передать сотрудникам секретариата свое решение, после этого результаты объявляет председатель СБ ООН.
2020-08-13T01:12:45+03:00
2020-08-13T01:12:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:12, 13 августа 2020
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