Наемников ЧВК «Вагнер», задержанных в Белоруссии, по сведениям ИФ, до конца недели передадут России.

По словам одного из источников агентства, россиян передадут для дальнейшего разбирательства, не уточнив, о каком разбирательстве идет речь. По словам собеседника агентства, предполагается, что россияне «покинут Минск воздушным путем».
2020-08-13T01:10:31+03:00
2020-08-13T01:10:35+03:00
https://echo.msk.ru/news/2691577-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:10, 13 августа 2020
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Дмитрий Медведев: Наша страна ответила на преступное поведение тогдашнего президента Грузии Именно поэтому тогда я принял непростое, но единственно возможное решение – встать на защиту Абхазии и Южной Осетии, сначала защитив их от агрессии, а затем, по просьбе их граждан, признав их полную независимость…