Не менее десяти человек, по данным ОВД Инфо, задержаны в Москве у посольства Белоруссии.

По оценкам телеграм-канала Avtozak Live, накануне вечером на акцию солидарности с белорусами на Маросейке собрались около 400 человек. Люди выстроились в ряд с горящими свечами. Акция переросла в шествие по улице, после чего участников стали задерживать. После разгона часть людей вернулись к посольству, устроив там мемориал с цветами и надписью «Жыве Беларусь», выложенной из горящих свечей. Позже сотрудники полиции мемориал ликвидировали.
2020-08-13T01:09:31+03:00
2020-08-13T01:09:35+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:09, 13 августа 2020
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