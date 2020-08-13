МВД Белоруссии утверждает, что в Минске задержаны двое изготовителей «коктейля Молотова».

Задержанным 18 и 19 лет, при них обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла. По сообщению пресс-службы МВД республики, молодые люди рассказали, что что нашли рецепт зажигательной смеси на одном из телеграмм-каналов и решили изготовить ее, чтобы использовать на протестных акциях против силовиков.
2020-08-13T01:06:39+03:00
2020-08-13T01:06:43+03:00
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01:06, 13 августа 2020
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