МВД Белоруссии утверждает, что в Минске задержаны двое изготовителей «коктейля Молотова».

Задержанным 18 и 19 лет, при них обнаружены 10-литровая канистра с бензином и бутылка растительного масла. По сообщению пресс-службы МВД республики, молодые люди рассказали, что что нашли рецепт зажигательной смеси на одном из телеграмм-каналов и решили изготовить ее, чтобы использовать на протестных акциях против силовиков.