Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку.

Выступая в эфире белорусской службе «Радио Свобода», писательница сказала, что после нынешних выборов «власть объявила войну своему народу», а ОМОН разгоняет протестные акции с «нечеловеческой, сатанинской яростью». Алексиевич процитировала призыв к Лукашенко журналистки Светланы Калинкиной: «Уйди красиво!, убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну гражданской войны!»