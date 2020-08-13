Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку.

Выступая в эфире белорусской службе «Радио Свобода», писательница сказала, что после нынешних выборов «власть объявила войну своему народу», а ОМОН разгоняет протестные акции с «нечеловеческой, сатанинской яростью». Алексиевич процитировала призыв к Лукашенко журналистки Светланы Калинкиной: «Уйди красиво!, убирайся, пока не поздно, пока ты не бросил людей в ужасную бездну гражданской войны!»
2020-08-13T01:05:17+03:00
2020-08-13T01:05:21+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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01:05, 13 августа 2020
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