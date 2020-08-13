Жаркая погода вернется в столичный регион на следующей неделе

Уже во вторник воздух в городе может прогреться до 28 градусов, — рассказали агентству РИА Новости в центре погоды ФОБОС. В свою очередь, в Гидрометцентре добавили, что до конца этой недели в столичном регионе будет относительно прохладно, температура воздуха по ночам местами будет опускаться до +5.