Жаркая погода вернется в столичный регион на следующей неделе

Уже во вторник воздух в городе может прогреться до 28 градусов, — рассказали агентству РИА Новости в центре погоды ФОБОС. В свою очередь, в Гидрометцентре добавили, что до конца этой недели в столичном регионе будет относительно прохладно, температура воздуха по ночам местами будет опускаться до +5.
2020-08-13T00:05:39+03:00
2020-08-13T00:05:39+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:05, 13 августа 2020
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