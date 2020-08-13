Международное энергетическое агентство представит сегодня ежемесячный доклад о состоянии мирового нефтяного рынка

На этом фоне эксперты ожидают изменений на валютном рынке и в котировках российских фондовых индексов. После того как ранее участники соглашения ОПЕК+ условились об очередном сохранении общей квоты на добычу, все ожидают публикации данных о результативности достигнутых договоренностей. Россия по итогам июля выполнила сделку лишь на 88%. С августа начинает действовать новый этап сделки, согласно которому ее условия смягчаются, и страны постепенно начинают наращивать объемы производства сырья. При этом в Международном энергетическом агентстве ранее спрогнозировали дальнейшее падение спроса на все энергоносители, кроме возобновляемых. В соответствии с так называемым консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков инвестиционных компаний и банков, после обнародования статистики, стоимость барреля эталонной марки Brent, может снизиться в пределах доллара.

В предыдущем докладе Мирового энергетического агентства говорилось, что уже в следующем году мировой спрос на нефть начнет свой рост после продолжительного падения.