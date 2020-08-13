Акция в поддержку журналиста Ивана Сафронова пройдет сегодня в интернете

Одна из ведущих трансляции, журналист «Новой газеты» Александра Джорджевич рассказала «Эху Москвы», что они намерены напомнить о своем коллеге, которого уже месяц держат в СИЗО Лефортово, не предоставляя общественности никаких доказательств его вины. Своими мнениями поделятся политики, журналисты и общественные деятели. А также адвокаты Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Акция начнется вечером.