Акция в поддержку журналиста Ивана Сафронова пройдет сегодня в интернете

Одна из ведущих трансляции, журналист «Новой газеты» Александра Джорджевич рассказала «Эху Москвы», что они намерены напомнить о своем коллеге, которого уже месяц держат в СИЗО Лефортово, не предоставляя общественности никаких доказательств его вины. Своими мнениями поделятся политики, журналисты и общественные деятели. А также адвокаты Сафронова, которого обвиняют в государственной измене. Акция начнется вечером.
2020-08-13T00:04:28+03:00
2020-08-13T00:04:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:04, 13 августа 2020
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