Не менее 10 человек были задержаны накануне вечером у белорусского посольства в Москве

Здесь проходила акция солидарности с протестующими гражданами республики. Люди принесли цветы к зданию дипмиссии, полиция несколько раз оттесняла собравшихся, передает наш корреспондент. Также полицейские собрали и выбросили цветы.
2020-08-13T00:03:50+03:00
2020-08-13T00:03:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:03, 13 августа 2020
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