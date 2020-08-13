Белорусский спецназ применил помповые ружья против протестующих в Минске, передает агентство ТАСС. Четвертый вечер подряд жители столицы республики и других городов выходят протестовать против результатов президентских выборов, которые объявил белорусский Центризбирком. Милиция и ОМОН задерживают и нередко избивают людей.