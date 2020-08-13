Сразу несколько белорусских журналистов объявили за последние пару дней об уходе с государственных телеканалов

Один из них, ведущий программы «Арсенал» на канале «Беларусь 1» Владимир Бурко выложил в своем инстаграмм обращение к белорусским военнослужащим. Бурко подчеркнул, что акции протеста проходят мирно.
2020-08-13T00:02:49+03:00
2020-08-13T00:02:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:02, 13 августа 2020
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