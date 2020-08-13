Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку. В интервью радио «Свобода» белорусская писательница сказала, что глава государства должен поступить так, пока в республике не началась гражданская война. Алексиевич добавила, что сейчас, по ее мнению, власть фактически объявила войну своему народу.
2020-08-13T00:02:20+03:00
2020-08-13T00:02:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:02, 13 августа 2020
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