Лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич призвала Александра Лукашенко уйти в отставку. В интервью радио «Свобода» белорусская писательница сказала, что глава государства должен поступить так, пока в республике не началась гражданская война. Алексиевич добавила, что сейчас, по ее мнению, власть фактически объявила войну своему народу.