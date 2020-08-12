В Москве скончались 11 пациентов с коронавирусом

В Москве скончались 11 пациентов с подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирус. Число жертв коронавируса в Москве увеличилось до 4622. Об этом сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом.
2020-08-12T23:08:46+03:00
2020-08-12T23:08:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:08, 12 августа 2020
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