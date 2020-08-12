Один из акционеров «Норникеля» обвинил другого в использовании недавней аварии в Норильске для давления на компанию. Холдинг «Интеррос» Владимира Потанина считает, что «РусАл» Олега Дерипаски пытается использовать ситуацию с разливом топлива для того, чтобы добиться выплаты максимальных дивидендов. Об этом говорится на сайте «Интерроса». Структура Потанина обвиняют компании Дерипаски в том, что та не выдвинула ни одной значимой инициативы по модернизации Норникеля. Ранее сообщалось, что Потанин выступает против нового акционерного соглашения с «РусАлом» по «Норникелю» после 2022 года. В «РусАле» говорят, что договор определят ключевые правила игры.