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23:03, 12 августа 2020

Псковский городской суд отклонил иск к местной журналистке Светлане Прокопьевой

Псковский городской суд отклонил иск к местной журналистке Светлане Прокопьевой. Психолог Ольга Якоцуц, которая выступала экспертом в деле Прокопьевой, требовала полмиллиона рублей в качестве компенсации морального ущерба, — пишет сайт «МБХ медиа». Это связано с публикацией в фейсбуке журналиста об экспертах, которые делали заключение для следствия. Тогда Якоцуц посчитала, что Прокопьева обвинила ее в нарушении деловой этики и неэтичном поведении.



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