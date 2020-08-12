Несколько ведущих объявили сегодня об уходе с белорусских государственных телеканалов. О своем увольнении рассказал сотрудник агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Сергей Козлович, а также ведущий вечернего шоу и утренней программы Евгений Перлин. Кроме того, как пишет интернет-издание Инсайдер, о своем решении уйти объявила ведущая утреннего развлекательного шоу на канале СТВ Татьяна Бородкина. Также об увольнениях в знак протеста против происходящего с телеканала ОНТ ушла ведущая Ольга Богатыревич.