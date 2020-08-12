Несколько ведущих объявили сегодня об уходе с белорусских государственных телеканалов. О своем увольнении рассказал сотрудник агентства теленовостей Белтелерадиокомпании Сергей Козлович, а также ведущий вечернего шоу и утренней программы Евгений Перлин. Кроме того, как пишет интернет-издание Инсайдер, о своем решении уйти объявила ведущая утреннего развлекательного шоу на канале СТВ Татьяна Бородкина. Также об увольнениях в знак протеста против происходящего с телеканала ОНТ ушла ведущая Ольга Богатыревич.
2020-08-12T23:03:00+03:00
2020-08-12T23:03:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:03, 12 августа 2020
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