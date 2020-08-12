Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призывает власти Белоруссии прекратить насилие. Она напомнила, что необходимо проводить различия между теми, кто ведет себя агрессивно и мирными демонстрантами. Применение силы всегда должно быть исключительной и крайней мерой, — подчеркнула Бачелет. За 3 дня протестов задержаны более 6 тысяч человек. Тревогу вызывают сообщения о том, как обходятся с людьми во время и после задержаний, — говорится в обращении, которое опубликовано на сайте ООН.
2020-08-12T23:02:27+03:00
2020-08-12T23:02:27+03:00
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23:02, 12 августа 2020
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