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Эксклюзив Эха 23:01, 12 августа 2020

Вирусолог: Несмотря на государственную регистрацию, разработка вакцины от коронавируса не закончена

Несмотря на государственную регистрацию, разработка вакцины от коронавируса не закончена, объяснил в эфире «Эха» вирусолог. Сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн сказал, что препарат будет проходить еще одну стадию испытаний.
По словам Анатолия Альтштейна, ученые довольно часто испытывают созданные ими вакцины на себе – это показатель уверенности в качестве препарата.



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