Власти американского штата Гавайи закрыли парки и пляжи на центральном острове архипелага Оаку. Это сделано из-за роста числа заболевших коронавирусом. Как передает агентство РИА «Новости», остановлена работа развлекательных центров, запрещено собираться группами больше 10 человек. Также введен обязательный карантин для путешествующих между островами, который действовал до середины июня. Сейчас в этом штате зарегистрировано более 3,5 тысяч случаев заражения.