Потерпевшие по делу историка Олега Соколова просят проверить обстоятельства появления в процессе нового адвоката. Защитник Александр Торгашев является сотрудником Санкт-Петербургского университета, где раньше работал Соколов, — обратила внимание агентство ТАСС адвокат Александра Бакшеева. Потерпевшая сторона просит проверить, соблюдены ли здесь морально-этические нормы. В Петербурге рассматривается делом об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. По версии следствия, убийство совершил Соколов, потом он расчленил тело Ещенко и пытался избавиться от останков.
2020-08-12T22:33:11+03:00
2020-08-12T22:33:11+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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22:33, 12 августа 2020
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