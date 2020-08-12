Потерпевшие по делу историка Олега Соколова просят проверить обстоятельства появления в процессе нового адвоката. Защитник Александр Торгашев является сотрудником Санкт-Петербургского университета, где раньше работал Соколов, — обратила внимание агентство ТАСС адвокат Александра Бакшеева. Потерпевшая сторона просит проверить, соблюдены ли здесь морально-этические нормы. В Петербурге рассматривается делом об убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко. По версии следствия, убийство совершил Соколов, потом он расчленил тело Ещенко и пытался избавиться от останков.