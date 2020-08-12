Прокуратура запросила 12 лет лишения свободы башкирскому публицисту Айрату Дильмухаметову

Центральный окружной военный суд рассматривает в отношении него уголовное дело. ФСБ обвиняет Дильмухаметова в призывах к сепаратизму, финансировании экстремистской деятельности, а также в оправдании терроризма, пишет интернет-издание «Медиазона». Поводом стали видео и публичные выступления Дильмухаметова. Три года назад публицист в очередной раз вышел из колонии, объявил о выдвижении на пост главы Башкирии и снова оказался в СИЗО.
2020-08-12T22:32:46+03:00
2020-08-12T22:32:46+03:00
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22:32, 12 августа 2020
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