Прокуратура запросила 12 лет лишения свободы башкирскому публицисту Айрату Дильмухаметову

Центральный окружной военный суд рассматривает в отношении него уголовное дело. ФСБ обвиняет Дильмухаметова в призывах к сепаратизму, финансировании экстремистской деятельности, а также в оправдании терроризма, пишет интернет-издание «Медиазона». Поводом стали видео и публичные выступления Дильмухаметова. Три года назад публицист в очередной раз вышел из колонии, объявил о выдвижении на пост главы Башкирии и снова оказался в СИЗО.