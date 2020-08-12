Полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сегодня вечером рассказали агентству ТАСС в правительстве. Поездка полпреда, который также занимает пост вице-премьера на Дальний Восток в рамках визита премьер-министра Михаила Мишустина пока откладывается, добавили в Москве. Ранее сам Мишустин также переболел коронавирусом.