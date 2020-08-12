Жители Белоруссии четвертый день подряд выходят на акции протеста против итогов президентских выборов и насилия со стороны сотрудников МВД. В некоторых случаях они образовали так называемые «цепи солидарности».

Живые цепочки численностью до нескольких сотен человек – наиболее распространенная сегодня акция протеста во многих белорусских городах. Тем самым они хотели поддержать задержанных и пострадавших от действий силовиков участников предыдущих митингов. Нередко эти цепочки состояли исключительно из женщин в белой одежде, которые призывали остановить насилие. Они настаивали, что их акция носит исключительно мирный характер. Помимо Минска эти цепочки появились в Гродно, Бобруйске, Смолевичах и еще ряде городов.

К слову, на свою акцию к зданию минского медуниверситета вышли и свыше сотни врачей с плакатами «Медики против насилия». Глава Минздрава при этом уже назвал ее «срежиссированной».

Впрочем, в белорусской столице вновь появилась спецтехника, в том числе автозаки – хоть и в меньшем количестве. В отдельных районах демонстрантов задерживают, причем в одном случае – со стрельбой после того, как с козырька крыши подъезда неизвестный бросил на силовиков какой-то предмет, пишет интернет-издание Tut.by. Вновь закрыты несколько станций метро. В свою очередь, Радио Свобода сообщает о гибели молодого жителя Гомеля, которого доставили в госпиталь после задержания 9 августа. По словам его матери, у него были проблемы сердцем.

Протесты в Белоруссии начались после объявления предварительных итогов президентских выборов. По утверждениям Центризбиркома, победу на них одержал действующий лидер Александр Лукашенко с результатом в 80% голосов.