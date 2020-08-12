«Интерфакс»: Белорусские власти в ближайшее время могут передать Москве задержанных перед выборами россиян

Белорусские власти в ближайшее время могут передать Москве задержанных перед выборами россиян, — передает агентство «Интерфакс». Его источник не исключает, что задержанные вернутся домой до конца недели. В свою очередь, в российском посольстве в Минске сказали агентству РИА Новости, что сроки передачи 33 граждан России пока назвать сложно.

Президенту Белоруссии Александр Лукашенко нужна поддержка Кремля, и поэтому такой шаг вполне ожидаем, — сказал «Эху» политолог, эксперт по странам СНГ Аркадий Дубнов. «Это вполне ожидаемое сообщение. Я был в этом более чем уверен. История с появлением вагнеровцев в Белоруссии, которую российская власть не смогла внятно объяснить, а белорусское руководство использовало в своих интересах, подставив силовые структуры России, закончилась. Сегодня обе стороны решили, что инцидент исчерпан», — сказал политолог. Как уточнил Дубнов, чтобы избежать неудобных вопросов об этой истории, «была запущена дезинформация о провокации со стороны Украины — якобы это проникновение устроила СБУ». «Серьезно в это никто не верил, но два братских лидера полюбовно, по понятиям разрешили эту ситуацию», — отметил он.

О задержании тех, кого в Минске называют наемниками ЧВК «Вагнера», белорусские власти объявили в конце июля. Они утверждают, что эти люди собирались дестабилизировать обстановку в республике во время выборов. В Москве говорят, что задержанные на самом деле летели через Белоруссию в другое государство.