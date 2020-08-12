В минском микрорайоне Грушевка проводилось задержание со стрельбой

В минском микрорайоне Грушевка на проспекте Дзержинского сотрудники силовых структур проводили задержание со стрельбой поблизости от жилого дома. Сделанную очевидцами видеосъемку распространил в среду вечером портал TUT.BY. На видео видно, что к одному из жилых домов подбежали вооруженные люди в форме. Заметно, что с козырька подъездной крыши мужчина бросил на них какой-то предмет. Затем люди в форме забежали в проем между домами, отчетливо раздались единичные выстрелы. Заметно, что силовики кого-то ищут, но момент задержания на видео не показан, — уточняет «Интерфакс».
2020-08-12T21:40:26+03:00
2020-08-12T21:40:26+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:40, 12 августа 2020
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