РПЦ опубликовала черный список сайтов, которые собирают пожертвования

Русская православная церковь опубликовала черный список сайтов, которые собирают пожертвования. В Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом сказали, что все эти интернет-ресурсы не имеют никакого отношения к РПЦ, хотя некоторые из них маскируются под интернет-представительства церквей. В Синодальном отделе добавили, что сделать пожертвование можно через официальные сайты приходов, храмов или монастырей.
2020-08-12T21:32:54+03:00
2020-08-12T21:32:54+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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21:32, 12 августа 2020
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