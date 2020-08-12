РПЦ опубликовала черный список сайтов, которые собирают пожертвования

Русская православная церковь опубликовала черный список сайтов, которые собирают пожертвования. В Синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом сказали, что все эти интернет-ресурсы не имеют никакого отношения к РПЦ, хотя некоторые из них маскируются под интернет-представительства церквей. В Синодальном отделе добавили, что сделать пожертвование можно через официальные сайты приходов, храмов или монастырей.