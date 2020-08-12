Минздрав утвердил новые клинические рекомендации по лечению спинальной мышечной атрофии

Согласно документам, которые выложены на сайте ведомства, теперь людям с этой болезнью без ограничений по возрасту рекомендован препарат «Спинраза». Терапию рекомендуется начинать как можно раньше после постановки диагноза, — отмечает интернет-издание «Такие дела» со ссылкой на руководителя фонда «Семьи СМА» Ольгу Германенко. Ранее комиссия Минздрава рекомендовала включить «Спинразу» в перечень жизненно необходимых лекарственных препаратов. Как ожидается, эта мера уменьшит препятствия для пациентов при получении доступа к терапии.