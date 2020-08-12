В Гомеле, как передает «Радио Свобода», скончался один из задержанных на акции протеста

25-летний Александр Вихор, по словам его близких, участие в акциях не принимал. В тот день он ехал к своей девушке, как утверждают его родители. Предположительно ему стало плохо после того, как он провел долгое время в автозаке, потому что СИЗО были перепролнены. В свою очередь, интернет-издание Onliner пишет, что молодому человеку стало плохо после решения суда, который отправил его под административный арест. Ранее один человек погиб в ходе столкновений протестующих с силовиками в центре Минска. Очевидцы говорят, что это произошло, когда рядом с ним взорвалась светошумовая граната.