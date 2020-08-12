Московская полиция оттеснила от посольства Белоруссии участников акции солидарности с протестующими в республике. Как передает корреспондент «Эха», при этом были задержаны не менее 10 человек. В свою очередь, сайт «ОВД-Инфо» насчитал пять задержанных. Этим вечером у дипмиссии собралось около ста участников акции. Полиция в громкоговоритель требовала от собравшихся разойтись. Акция солидарности возле посольства проходит уже несколько вечеров подряд.
2020-08-12T21:31:32+03:00
2020-08-12T21:31:32+03:00
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Эксклюзив Эха 21:31, 12 августа 2020
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