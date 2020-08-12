Тверской суд Москвы вновь оштрафовал оба «Мемориала» на общую сумму в 600 тысяч рублей

Тверской суд Москвы вновь оштрафовал международное общество «Мемориал» и правозащитный центр «Мемориал» на общую сумму в 600 тысяч рублей за отсутствие маркировки «иностранного агента». Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель правления международного общества «Мемориал» Ян Рачинский.

«Это продолжение все той же истории со штрафами за отсутствие маркировки «иностранный агент» на ресурсах «Мемориала», — сказал он.

Дело против ПЦ «Мемориал» связано с отсутствием маркировки «иноагента» на странице организации во «Вконтакте», а против международного «Мемориала» — с отсутствием маркировки на сайте «1968 — год прав человека».

Ранее «Мемориалы» уже штрафовали по этим протоколам, однако Мосгорсуд отменил решения и отправил дела на новое рассмотрение, поскольку организации не предупредили о заседаниях. Рачинский добавил, что организации намерены обжаловать штрафы. Он также отметил, что суммарно «Мемориалы» оштрафовали на 5,2 миллиона рублей по итогам 29 заседаний.

«Мемориал» ведет сбор пожертвований на выплату штрафов по статье об «иностранных агентах».